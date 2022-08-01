Соціальні виплати в Україні з 1 серпня: які буть суми аліментів, декретних та допомоги по безробіттю

У липні українцям підвищили прожитковий мінімум до 2027 грн, і разом з ним зросли усі соціальні виплати. Як зміняться суми виплат для українців з 1 серпня

З 1 серпня розмір соціальних виплат для українців лишається на рівні липневих. Наступне підвищення заплановане на 1 грудня. Тоді мінімальний дохід громадян зросте до 2589 грн. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Аліменти

Мінімальні розміри аліментів встановлюються відповідно до прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. З 1 серпня 2022 року розміри аліментів не зміняться.

Мінімальний гарантований розмір аліментів (50% від прожиткового мінімуму) залишиться на рівні:

1100,50 гривень — для дітей до 6 років;

1372 гривень — для дітей від 6 до 18 років.

Максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку:

22010 грн — для дітей віком до 6 років;

27440 грн — для дітей віком від 6 до 18 років.

Максимальний розмір аліментів може встановлюватися більшим за домовленістю батьків.

Допомога одиноким матерям

Розмір допомоги одиноким матерям визначається як різниця між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї.

З 1 серпня 2022 року виплати становитимуть:

до 2201 грн — на дітей до 6 років;

до 2744 грн — на дітей віком 6-18 років;

до 2600 грн — на студентів стаціонару від 18 до 23 років.

Декретні виплати

Розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами прирівнюється середньомісячному доходу жінки за місцем її офіційної роботи. Непрацюючим та жінкам, що не є ФОПами, які сплачують ЄСВ, такі виплати можуть нараховуватися у розмірі не менше за 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 липня ця сума складає мінімум 650 грн на місяць.

Таким чином, з 1 серпня жінки так само отримуватимуть:

2730 грн — за 126 днів декретної відпустки;

3033,33 грн — за 140 днів декретної відпустки;

3900 грн — за 180 днів декретної відпустки.

Допомога по тимчасовому безробіттю

Максимальний розмір місячних виплат у зв’язку з тимчасовим безробіттям не може перевищувати половини мінімальної заробітної плати. У серпні це 3250 грн, а з 1 жовтня, у зв’язку з підвищенням мінімалки, максимальна сума допомоги з часткового безробіття становитиме вже 3350 грн. Звертатися за допомогою з часткового безробіття потрібно до місцевого центру зайнятості, який знаходиться там, де функціонує підприємство, що скоротило свою діяльність.

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