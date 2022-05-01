Слабкий або відсутній сигнал в укритті – що робити в такій ситуації

Під час війни через обстріли, ракетні удари та авіанальоти українці багато часу перебувають у бомбосховищах. Що робити коли слабкий або відсутній сигнал в укритті

У подібних умовах зв’язок може бути нестабільним, а тому в Держспецзв’язку і НКЕК поділилися порадами щодо цього. Про це повідомляє NNS

Якщо сигнал слабкий або відсутній, то спробуйте підключитися до мережі Wi-Fi (у разі наявності). Якщо його не провели, то спробуйте зі своїми сусідами, які мають кабельний Інтернет, забезпечити сховище мережею, для чого потрібен лише кабель і Wi-Fi-роутер.

Для киян все простіше – існує сайт із обладнання сховищ інтернетом. Підпишіться у Viber і Telegram на спільноту “Срочно”, щоб відслідковувати при низькій швидкості інтернету гуманітарні коридори та інформацію про евакуацію.

“Телефон при поганому покритті розряджається швидше. Якщо у сховищі є люди, крім вас – домовтеся, щоб постійно був увімкнений лише один мобільний телефон. Таким чином ви розвантажите мережу та збережете заряд смартфонів якнайдовше. Одного телефона достатньо, щоб отримувати найбільш важливу інформацію. При цьому попередьте близьких, коли ви будете на зв’язку”

Якщо в укритті взагалі немає зв’язку, то:

переконайтеся, що вимкнений “Режим польоту”;

скористайтеся національним роумінгом;

переконайтеся, що проблема обумовлена не SIM-картою. Так, вимкніть пристрій, вийміть і вставте SIM-карту. Потім спробуйте переставити її в інший гаджет. Якщо вона функціонуватиме, то проблема обумовлена смартфоном, а якщо ні – SIM-картою.

Однією з причин відсутності зв’язку може бути покриття, яке не розраховане на велику кількість користувачів. Обмежте споживання мобільного трафіку та вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах. Схема наступна: Налаштування месенджера – Дані та сховище або Медіафайли – вимкніть опцію у розділі “Фонове завантаження”/у розділі “Через мобільну мережу” вимкніть “Автозавантаження медіа”.

Щоб спілкуватися один з одним краще встановити один із додатків рацій.

Не забувайте: виходити з укриття, доки триває сигнал тривоги, заборонено. Це – небезпечно для вашого життя. Якщо вихід з укриття засипало, обов’язково спробуйте повідомити ДСНС про ваше місцеперебування за допомогою екстреного виклику на номер 101 та 112″

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