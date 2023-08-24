Скільки ворожих кораблів перебуває у Чорному морі і чи є серед них ракетоносії – ВМС ЗСУ

У ВМС ЗСУ розповіли, скільки кораблів окупантів перебуває у Чорному морі на бойовому чергуванні і чи є серед них ракетоносії

Станом на 24 серпня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває чотири ворожих кораблі.

Тоді як в Азовському морі – два ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до восьми ракет.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває вісім ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 24 ракет.

Про це розповідає НСН з посиланням на пресслужбу ВМС ЗСУ

Скільки ворожих кораблів перебуває у Чорному морі і чи є серед них ракетоносії

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 26 суден, з них 7 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 24 судна, з них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби ворог завдав 10 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 70 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, окупанти вчергове атакували територію України, застосувавши БпЛА “Shahed-136/131”. Нашою протиповітряною обороною було знищено 12 ударних дронів противника.

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, школи та інша цивільна інфраструктура.

Українців попередили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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