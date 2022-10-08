Скільки коштів йде на війну та як це впливає на курс валют

У Верховній Раді України озвучили суму коштів, яку Україна витрачає на війну та який вплив це має на курс валют

Обсяг коштів, який щомісяця йде на військове протистояння з росією, сягає 130 млрд гривень.

Про такі підрахунки розповів народний депутат Ярослав Желєзняк, передає NNS

Дії НБУ

За його словами, з державного бюджету на оборонну сферу витрачається найбільше коштів. Це є одним із чинників, чому гривня девальвує. Національному банку України за фактом доводиться друкувати десятки мільярдів гривень щомісяця.

“У середньому на війну ми витрачаємо близько 130 млрд гривень, це величезна сума, ми у мирний час витрачали стільки на все. До того ж ми заробляємо приблизно 100 млрд гривень. Саме тому щомісяця Нацбанк України за фактом друкує 30 млрд гривень”, — зазначив політик.

Железняк розповів, що саме в цьому полягає головний конфлікт між Нацбанком та Міністерством фінансів України. Оскільки перший друкує гроші — в Україні зростає курс гривні.

“Далі йдуть складні конструкції макроекономічної стабільності”, — наголосив він.

Нацбанку доводиться балансувати “на п’яти стільцях”. Йдеться про: курс гривні, бюджет, міжнародних партнерів, інфляцію, золотовалютні резерви та банківську систему.

Железняк вважає, що саме команда Нацбанку стабілізувала економіку у перший день війни, адже все працювало. Таких випадків у світі було мало.

Прогнози

Нардеп наголосив, що коштів поки що вистачає і панікувати не потрібно.

Українська влада покладається на фінансову підтримку країн Заходу. Наступного року міжнародні партнери України теж обіцяють надати необхідні фінанси. Однак, є один нюанс — отримані гроші не можна використовувати на військові потреби.

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