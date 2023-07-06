Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець розповів, скільки часу займе відновлення екосистем після підриву Каховсько гідроелектростанції

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив про те, що після підриву окупантами Каховської ГЕС для відновлення екосистем необхідні десять років.

“Щоб відновити цінні території, які природа формувала десятками і сотнями років, за нашими підрахунками, треба не менше ніж десять років. І не факт, що воно буде відновлено у первісному вигляді…Коли я говорю про відновлення, то маю на увазі біорізноманіття і природні екосистеми”, – сказав він.

Про це повідомляє Укрінформ, це розповідає НСН.

За словами міністра, наразі над програмою відновлення територій, які зазнали негативного впливу від руйнації Каховської ГЕС, працюють фахівці з 20 країн.

Скільки часу потрібно для відновлення екосистем після підриву Каховської ГЕС

Водночас питання відновлення зруйнованої Каховської ГЕС ще не стоїть на порядку денному.

Говорячи про шкоду від руйнації ГЕС, міністр наголосив, що країна втратила найцінніший ресурс — воду, яка забезпечувала потреби майже мільйона українців.

“На сьогодні 73% води з водосховища злетіло у Чорне море, площа водосховища зменшилася на 70-80%. Колишнє водосховище перетворилося у річку Дніпро в своєму історичному руслі на цій її частині. Унаслідок теракту було затоплені понад 80 тис. га природно-заповідних територій. На сьогодні вода майже зійшла, але ґрунти ще довго очищатимуться. Є потенційне знищення ендемічних видів тварин — видів, які зустрічалися в єдиному місці на Землі. Через повне затоплення парку “Нижньодніпровський” рослинність уже не буде такою, як раніше”, – додав міністр.

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