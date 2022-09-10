Скільки буде коштувати зібрати на фронт бійця і що не варто купувати

Добірка найнеобхідніших речей, які найімовірніше доведеться придбати, щоб зібрати на фронт бійця, і що покупати не варто

Скільки приблизно буде коштувати вдягтися на фронт та що не варто купувати NNS дізнався з повідомлення на сайті ТСН.

«Всі необхідні речі вам мають дати, коли ви прийдете до війська, але цього вам точно не вистачить», – каже військовий Андрій.

Труси військові пошиті для чоловіків, жінки можуть або лишитися в своїй звичній білизні, або придбати собі такі ж за 106 гривень. Не обійтись і без термобілизни: тонка – 665 гривень, або флісова – 434 гривні.

«Термобілизна флісова, вона найбільше знадобиться для статичної роботи на позиціях, в окопах, на позиціях, але в жодному разі не в русі», – нагадує Андрій.

Форма

Класичну піксельну форму видають у військах. «Я б радив придбати ще один-два комплекти до того, який вам видадуть», – додає боєць.

Додаткові витрати: рукавички – 773 гривні, панама – 390 гривень, наколінники – 820 гривень.

«В таких наколінниках тільки, якщо на позиції. Ви можете натерти собі ногу», – додає Андрій.

Комплект піксельний – 2229 гривень, шкарпетки – 85 гривень і за порадою їх треба мати 3-4 пари.

Жінкам підійде тактичний одяг в кольорі олива: штани – 1700 гривень, бойова сорочка ще 1500 гривень. А ще ремінь – 325 гривень, картуз – 325 гривень, рукавички безпалі – 385 гривень.

Держава обов’язково видасть берці «Талани», але на підміну рекомендують придбати черевики – бюджет близько 10 тисяч гривень. Але не чорного кольору, який демаскує.

Маскування

Костюм маскувальний обійдеться у 1400 гривень, а кікімора – у 2576 гривень.

«Це костюм для розвідника, для снайпера. Якщо ви не знаєте, навіщо вам цей костюм, то я не раджу брати», – каже Андрій.

Захист

Хоча держава всім забезпечує, та магазини пропонують обрати полегшений варіант захисту. Плитоноска -1650 гривень, плити – 9400 гривень, шолом – 15600 гривень, кавер – 806 гривень.

«Кавер – це невід’ємна частина шолома, треба, щоб була, бо сам шолом себе виявляє», – пояснює військовий.

Ще ремінно-плечова система 2200 гривень.

Спорядження

Речі, які бажано мати із собою: «У вас буде маленький рюкзак і великий рюкзак – баул. Знадобиться гідратор з системою кемелбак. Набір для виживання – тут у нас кресало, крючки, мультитул. Ніж може бути бертолітовий, кружка титанова туристична, досить легка. Зимовий спальник, розрахований до мінус 10», – показує військовий.

Отже: титановий кухоль – 1900 гривень, куртка софтшел – 2229 гривень, набір для виживання – 1870 гривень, ніж – 3685 гривень, мультитул – 980 гривень, кемелбек – 1400 гривень, гідратор – 773 гривні, рюкзак 45 літрів – 2445 гривень, баул – 2688 гривень, спальник – 2190 гривень, флісова кофта – 1900 гривень.

Боєць радить, не намагатись одразу скупити все, особливо те, чим не вмієте користуватися.

«Є речі, які непотрібно брати з собою, якщо ви не вмієте ними користуватися, це каліматори, магніфаєри, це гоупрошки, це активні навушники, якщо ви не вмієте. Те ж стосується тепловізорів, ПНВ, квадрокоптерів», – каже він.

І додає, не звикайте до речей – це лише розхідний матеріал.

«Речей має бути мінімально, що ви можете їх зібрати і понести. З усім іншим будьте готові попрощатися», – каже Андрій.

Мобілізація: список речей, які необхідні людині, що збирається на фронт