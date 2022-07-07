Ситуація на ринку праці в Україні: які вакансії та зарплати пропонують за умов кризи

Ситуація на ринку праці залишається напруженою. Багато українців через війну втратили роботу, а у тих, в кого вона залишилася, змешився дохід. Стало відомо, які вакансії та зарплати пропонують нашим співвітчизникам за умов кризи

Українці даремно сподівалися, що війна закінчиться у перші місяці після повномасштабного вторгнення Росії. Економіка зазнає збитків, оскільки бойові дії в нашій країні не припиняються. Наші співгромадяни стали більш активно шукати роботу, якої після 24 лютого поменшало. При цьому ціни на продукти підвищуються зі швидкістю світла.

У червні різко побільшало резюме на сайтах пошуку роботи. При цьому кількість вакансій зростає вкрай повільно, навіть для айтішників, які особливо потрібні. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Середня зарплата у сфері добування сировини становить 11 000 грн, сервісу – 12 600 грн, безпеки – 9200 грн, для робочого персонала – 13 300 грн, у сфері консультування – 50 700 грн, будівництва та нерухомості – 14 100 грн, готельного бізнесу та туризму – 9500, транспорту та логістики – 14 600 грн, адміністрування – 15 800 грн, продажу – 17 600 грн, банківській галузі – 13 100 грн, сфері розваг – 20 900 грн.

Українці без освіти (студенти) та люди, які починають кар’єру, можуть у середньому розраховувати на 10 300 грн на місяць.

За даними макроекономічного та монетарного огляду НБУ, пропоновані зарплати знижуються. У зв’язку з погіршенням фінансового стану компаній, зокрема малого та середнього бізнесу, зменшуються можливості підтримки співробітників.

Згідно з результатами опитування Європейської Бізнес Асоціації, співробітникам виплатили зарплату в повному обсязі в повному обсязі 23% підприємств, 32% її скоротили, 21% не виплачували, а 12% компаніям довелося звільняти персонал. У всіх сегментах економіки спостерігається падіння зарплат до 60%.

Робота в Україні під час війни: які вакансії пропонують і скільки платять