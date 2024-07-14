“Сіра зона” весь день – як діятимуть графіки відключення світла 15 липня

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на ДТЕК та “Укренерго“.

“З 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години діятимуть три черги відключень”, – повідомили в Укренерго.

Водночас в Києві, Київській, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. Вони можливі теж впродовж всієї доби.

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Ситуація зі світлом

У зв’язку з аномальною спекою в Україні останнім тижнем енергетикам на тлі масованих ворожих атак довелося зменшити час, коли світло доступне для споживачів.

Енергетики застосовують так звану систему чергування для обмеження споживання електроенергії. Так, якщо припустити, що потрібно вимикати 5 черг споживачів одночасно, то світло буде доступно лише 4 години на добу.

Як ми розповідали раніше, в Україні ситуація з енергетикою має покращитися з 20 чисел липня цього року. Про це на своїй сторінці у ФБ заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Ситуація в енергетиці має покращитися вже з 20-х чисел цього місяця. Продовжуємо децентралізацію енергетики. Маємо програми підтримки для домогосподарств, ОСББ, малого та середнього бізнесу, великого бізнесу, аби всі могли встановити додаткову генерацію. Це і сонячні панелі, і вітряки, і міні-ТЕЦ. Даємо гранти та пільгові кредити. Разом вистоїмо”,– йдеться у його дописі.

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