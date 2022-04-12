Синоптики прогнозують різку зміну погоди в середині квітня

До території України наближаються з різних боків два атмосферні фронти. Один із них принесе із собою холодні потоки повітря, другий – теплі. Синоптики повідомляють про різку зміну погоди

Середина квітня 2022 року здивує мешканців України, температурні контрасти продовжуватимуться досить тривалий час. Чи то повітря прогріється до комфортних значень, то знову почне різко холодати. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Холодна повітряна маса насувається в країну в південному напрямку з Балтійського моря і Скандинавського півострова. У той же час тепла повітряна маса субтропічного походження завдяки південно-східним вітрам надійде з Чорноморсько-Кавказького регіону та Прикаспійської низовини. Тому очікуються кардинальні перепади температури”, – прогнозує синоптик Ігор Кібальчич.

У різних регіонах країни у період другої декади квітня можливі опади. Подекуди мінятимуться мокрим снігом. Вдень температура повітря становитиме від -1 до 18 градусів. Вночі стовпчики термометрів у періоди похолодання опустяться до показників -5 градусів і нижче у західних областях. На Півдні та Сході повітря у нічний час доби прогріється до 9 градусів.

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