Штрафи за перевищення швидкості в Україні хочуть збільшити

Народні депутати внесли поправки до законопроекту № 6523, якими передбачено збільшити штрафи за перевищення швидкості

Про це свідчать дані сайту українського парламенту. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Зокрема, пропонується за перевищення дозволеної швидкості на 80 км/год штрафувати на 3400 гривень, а за перевищення дозволеної швидкості на 110 км/год – на 4250 гривень.

При цьому, якщо при перевищенні дозволеної швидкості водій створив аварійну ситуацію на дорозі, то його пропонують штрафувати на 5100 гривень.

Нагадаємо, зараз в Україні за перевищення швидкості на 20 км/год водіїв штрафують на 340 гривень, а на більш ніж 50 км/год – на 1700 гривень. За створення аварійної ситуації штраф складає 1445 гривень.

В Україні ціла система контролює швидкісний режим на дорогах. Один із її компонентів – камери автофіксації порушень ПДР. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ камери автофіксації порушень ПДР відключили (з метою безпеки). Але вже у травні камери автофіксації знову запрацювали, оскільки побільшало ДТП з вини водіїв, що перевищують швидкість.

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