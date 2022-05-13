Штраф за незаконне носіння військової форми: як хочуть посилити покарання

В Україні хочуть збільшити штрафи за незаконне носіння військової форми, форми поліції та уніформи працівників інших правоохоронних органів. Штраф можуть отримати ті, хто не має права на носіння такої форми

Які штрафи існують зараз і як хочуть посилити покарання народні депутати NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Що є в законі зараз

Відповідно до статті 186-8 КУпАП незаконне носіння військової форми одягу зі знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ або інших військових формувань, особами, які не мають на це права, тягне за собою попередження або накладення штрафу.

Штраф за таке правопорушення передбачений у розмірі від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (а це сума від 2550 до 3400 гривень) з конфіскацією відповідної форми одягу зі знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, утворених відповідно до Законів України.

При повторному порушенні протягом року штраф становитиме від 200 до 400 неоподатковуваним податком доходів громадян або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин з конфіскацією відповідної форми.

Які зміни пропонують внести

Народні депутати внесли до Верховної Ради проєкт постанови про зміну статті 186-8 про адміністративне правопорушення та удосконалення відповідальності за незаконне носіння військової форми, уніформи поліції та іншої форми працівників правоохоронних органів.

Депутати пропонують заборонити носіння військової форми військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань, створених відповідно до Законів України, уніформи поліції або форми інших правоохоронних органів – зі знаками відмінності або без, особами, які не мають на це права.

Штрафи пропонують за таке правопорушення підняти. На перший раз-попередження або ж від 200 до 300 неоподатковуваним податком мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 гривень) і конфіскацію форми.

Якщо буде зафіксовано повторне правопорушення протягом 1 року – штраф буде вище, від 300 до 400 неоподатковуваним податком мінімумів доходів громадян (від 5100 до 6800 гривень) або ж громадські роботи на строк від 30 до 40 годин. А також конфіскація форми.

Як пояснюють депутати в пояснювальній записці до законопроєкту, в умовах воєнного стану почастішали випадки використання військової форми як повсякденний одяг особами, які не мають відношення до військової служби. І відповідальності за такі дії немає.

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