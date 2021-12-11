Шкільні канікули і вихідні на Новий рік та Різдво

Вихідні дні та канікули для школярів – у українців будуть додаткові дні відпочинку на новорічні свята. Передсвяткові дні будуть скороченими

Українці під час святкування Різдва та Нового року будуть мати додаткові вихідні.

В які дні відпочиватимуть громадяни Україні проаналізувало видання Парламент.UA, передає

NNS

Оскільки католицьке Різдво, 25 грудня, цього року випадає на суботу, то українці матимуть додатковий вихідний – у понеділок, 27 грудня. До того ж робота 24 грудня швидше за все буде скорочена на одну годину.

Новий рік 1 січня також випадає на суботу, відповідно, вихідними днями стануть 1, 2 і 3 січня. А 31 грудня – буде короткий робочий день.

На Різдво, 7 січня, українці відпочиватимуть три дні поспіль – 7, 8 і 9 січня. Ну і четвер, 6 січня – знову буде коротким робочим днем.

Канікули у школярів повинні початися 24 грудня і тривати до 10 січня. Проте, у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні можливі зміни.