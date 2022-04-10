Що таке травма свідка – симптоми та актуальні поради

Травма свідка – симптоми і поради якщо ви або ваші рідні помітили її прояви

Сімейна психологиня Наталія Гаєвська розповіла що таке травма свідка і поділилася новими актуальними порадами. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ТСН.

Сьогодні кожен українець, який навіть фізично перебуває в безпеці, отримує величезну психологічну травму просто під час перегляду стрічки новин.

Таке спостерігання за насиллям, бойовими діями та постійною смертю психологи ще називають травмою свідка. Її провокує емоційна залученість у трагедію або попередня травма, наприклад, у людей, які встигли евакуюватися з небезпечних місць і просто не можуть спостерігати за руйнуваннями інших міст.

Основні симптоми травми свідка:

1. Після перегляду шокувальних кадрів або новин ви дуже яскраво уявляєте, що це могло статися з вами або вашими близькими. Фантазії настільки реальні, що викликають страх, тривогу, стан, близький до панічної атаки.

2. Безпорадність і сором за неможливість допомогти постраждалим, або, взагалі, запобігти події. Провина за те, що вціліли.

3. Пекучий, неймовірно потужний гнів, мрії про помсту, бажання трощити речі.

4. Несподіваний спокій і порожнеча. Наслідки травми можуть наздогнати вас не одразу, а через деякий час у вигляді тривоги, фобій, нав’язливих спогадів, жахливих сновидінь.

Що з цим робити

Якщо ви не публічна персона – не обов’язково ділитися шокуючими світлинами, які вже всі побачили на новинних ресурсах. Ліпше у соціальних мережах написати про свої почуття, проговорити ситуацію чи підтримати наших воїнів, які зараз борються із ворогом на передовій.

Перетворіть свій біль на дію: займіться волонтерством, допоможіть літнім сусідам, робіть все, що допоможе вам не лише відволіктися, а й прокинутися з розумінням, що ви зробили щось корисне. Головне пам’ятати – одна велика перемога, до якої ми сьогодні йдемо, складається з безлічі маленьких щоденних подвигів.

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