Що буде із субсидіями у неопалювальний сезон – Кабмін

Мільйони українців одержують від держави субсидії на опалення. Під час війни з російськими окупантами можуть бути проблеми із субсидіями. Тому Кабмін ухвалив рішення автоматично їх перепризначати у неопалювальний сезон

Оновлення інформації про субсидії пройде автоматично для всіх, хто їх отримував в опалювальному сезоні 2021 – 2022 року. При цьому отримувачі пільг із районів бойових дій під час війни можуть не повідомляти про обставини, що впливають на призначення та розмір субсидії. Однак після закінчення війни вони будуть все-таки зобов’язані це зробити.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Таке рішення уряду дуже своєчасне, адже в районах, де точаться бої з російськими окупантами, не працюють органи соціального захисту.

Нагадаємо, російські окупаційні війська вторглися до України 24 лютого. Вони намагалися захопити Київ та Харків, але були відбиті. Наразі російські окупанти намагаються повністю захопити Донецьку та Луганську області, а також Маріуполь. Крім того, на цьому тижні вони почали масований наступ у Запорізькій області, але успіху не досягли.

В Кабміні уточнили, хто отримає субсидії на опалювальний сезон