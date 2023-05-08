Що зупинило Росію від планів захопити Одесу – розповів Резніков

Олексій Резніков розповів, що Росія мала наміри захопити Одесу та вийти до Молдови. Завдяки чому зупинили окупантів і не дали реалізувати плани Кремля

Росія мала наміри захопити Одесу та вийти до Молдови, щоб погрожувати усьому регіону Бессарабії, але оборонці Миколаєва та шторми у Чорному морі не дали реалізувати план Кремля.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков у фільмі Дмитра Комарова Рік. За кадром. Про це розповідає НСН.

Він нагадав, що минулого разу, коли був потоплений флагман РФ, це була російсько-японська війна, під час Цусімської битви.

Резніков розповів, що за часів Радянського Союзу у Миколаєві було виготовлено чотири однакові кораблі, які вважились мисливцями на авіаносців.

За словами міністра, потоплення флагмана Чорноморського флоту РФ Москви має два значення для війни – військово-стратегічна зміна та ідеологічно-політична.

«Стратегічна мета Кремля — повне захоплення Півдня України, всю смугу – Азов, Чорне море і до Придністров’я», – нагадав він

Що зупинило Росію від планів захопити Одесу

Міністр каже, що росіяни хотіли повністю контролювати вихід на Крим і блокувати Україну від Чорного моря і від Азову та зупинити економічну незалежність з унеможливленням поставок зерна, олії, кукурудзи, насіння в країни Африки, Азії тощо.

Так Росія хотіла створити загрози голоду і змусити Захід торгуватися та домовлятись.

«Якщо вони замикають коридор до Придністров’я, який під їхнім контролем, то починають уже погрожувати Молдові. Це продовження їх сценарію з відновлення імперії під назвою Радянський Союз чи “Російський союз”. Для цього їм було конче важливо захопити Одесу», – пояснює він

Міністр каже, що для захоплення Одеси росіяни пішли з окупацією через Херсон та спробували оминути Миколаїв, щоб потім атакувати Одесу з суходолу та з моря провести десантну операцію кораблями і морпіхами.

«І от все, Одеса захоплена, далі Бессарабія. Але завдяки мужності оборонців Миколаєва їх зупинили і не дали піти. Завдяки везінню, погоді, штормам їх десантні кораблі не могли почати десантну операцію з моря. І це дало час одеситам підготуватися. Але загроза з моря залишалася, оскільки у нас флоту такого потужного не було і засобів ураження протикорабельних теж не було», – пояснює Резніков

Саме тому росіяни стояли під Одесою і тероризували місто та область, оскільки знали, що не можуть отримати відповідь.

«Коли потопили Москву на відстані там більше 200 км, стало зрозуміло, що якщо Москва пішла на дно, то десантний корабель, який несе на собі 600 душ моряків з технікою, також легко потоне. Тому десантна операція з моря — це самогубство», – сказав міністр

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