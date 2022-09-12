Що завадило росіянам приєднати Запорізьку АЕС до своєї енергомережі

Стало відомо, чому окупанти не змогли приєднати Запорізьку АЕС до російської енергомережі

Під’єднати Запорізьку АЕС до російської енергомережі росіянам завадили обставини непереборної сили.

Це випливає з коментаря у дусі “не там покурили” радника міністра внутрішніх справ України, виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка в ефірі українських телеканалів. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ZN,UA

Денисенко уточнив, що росіяни робили таку спробу приблизно місяць тому.

Але, за його словами, у силу багатьох обставин їм це не вдалося. Спочатку у Херсонській області опора впала, потім у Джанкої згорів один із ключових трансформаторів для передач електроенергії до Криму.

Він зазначив, що наразі перед росіянами стоїть задача провести відновлювальні роботи у Джанкої. А перед Україною – не допустити цього.

«Вони не полишають бажання синхронізувати ЗАЕС із РФ, і саме тому вони там роблять певні роботи, наскільки я це все розумію. Наша задача, у принципі – ні у якому разі не допустити цього», – заявив Денисенко.

За інформацією керівника “Енергоатому” Петра Котіна, окупанти планують перепідключити станцію до Криму, принагідно від’єднавши її від окупованих територій на півдні України, а відтак, знеструмивши цей регіон.

Проте, як вважає експерт-енергетик Микола Тесля, технічно перемикнути Запорізьку атомну станцію на російську енергосистему – це надзвичайно складне технічне завдання. Але окупантів чекають не лише технічні сюрпризи та проблеми.

11 вересня «Енргоатом» повідомив, що Запорізьку атомну станцію повністю зупинено через пошкодження всіх ліній електропередач. У результаті було вирішено відключити останній працюючий шостий енергоблок станції та перевести його у найбільш безпечний стан – холодний зупин.

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