Що таке базовий пенсійний дохід, і як його нараховуватимуть – пояснення юриста

В Україні хочуть запровадити базовий пенсійний дохід, який гарантуватиме необхідний мінімум коштів для людей похилого віку. За заявами чиновників Мінсоцполітики, цей базовий дохід нібито має бути запроваджено вже з 2023 року. Проте експерти мають сумніви, чи зможе це нововведення стартувати з наступного року, враховуючи війну і теперішню економічну ситуацію в Україні

Про те, що таке базовий пенсійний дохід, яке його призначення, і як він формуватиметься, розповів юрист Сергій Коробкін. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Отже, базовий пенсійний дохід діятиме для людей віком від 65 років і вище, які мають необхідний стаж роботи. Призначення цього доходу – забезпечення мінімальних життєвих потреб людини.

Тобто, у когось із них була свого часу зарплата вища, у когось нижча. Відповідно, і розмір пенсії в усіх різний. Але, якщо людина має достатню кількість років страхового стажу, то вона заслуговує хоча би на мінімальний дохід, який дозволить їй прожити.

З чого складатиметься базовий пенсійний дохід?

В ідеалі він має складатися із трьох складових:

відрахувань із бюджету;

надходжень з Пенсійного фонду;

страхових накопичувальних внесків

Звичайно, поки в країні йде війна, та й одразу після неї, навряд чи в уряду дійдуть руки до впровадження накопичувальної пенсії, як це планувалося раніше, до війни. Тому поки що залишаються перші дві складові базового доходу. І природно, що наразі йтиметься не про гідне забезпечення в старості, а хоча би про таке, що не дасть людині пропасти.

У перспективі, коли всі три складові працюватимуть повноцінно, нинішні молоді люди зможуть на старість отримувати такі суми, які дадуть їм можливість не виживати, а нормально жити.

“Але поки що ініціатива уряду – це проекти”, – уточнив Коробкін.

Як працюватиме система в обмеженому фінансовому режимі?

Зараз, незважаючи на війну, уряд продовжує розпочату 2020 року систему вікових доплат для пенсіонерів. Не мають наміру від неї відмовлятися і найближчим часом. Так, у жовтні заплановано запрвадити доплату для пенсіонерів віком від 70 до 75 років. А наступного року настане черга пенсіонерів, яким від 65 до 70 років. Людям, які мають необхідний пенсійний стаж, доплачуватимуть певні суми до пенсій, щоб забезпечити всім базовий рівень доходу.

Крім того, експерт бачить позитивний момент в оптимізації всіх доходів пенсіонерів. Тобто всі допомоги, субсидії та пенсії, які отримують члени конкретної сім’ї, будуть враховані, і в залежності від цього перерозподілятимуться доходи між сім’ями, щоб усі мали можливість отримати базовий дохід.

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