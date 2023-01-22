Що робити у разі доставки пошкодженої посилки – Укрпошта

Укрпошта відповіла на скаргу клієнта, повідомивши, що робити у разі доставки пошкодженої посилки

Про це повідомляє НСН з посиланням на сторінку компанії у соцмережі Фейсбук.

“Приблизно два місяці тому мої батьки відправляли посилку з міста Лебедін до Польщі (книги), мало того, що посилка десь півтора місяці де каталася, мало того, що посилку надіслали назад, тому що з якоїсь причини ваша кантора не змогла доставити те, за що взяла гроші, і ще пошкодила майно, а саме, література, яка повинна була бути відправлена, потрапила під якусь рідину, і фактично пошкоджена… Так ще ваша контора взяла гроші (200 грн.) за те, що повозила машиною посилку”, – повідомив українець.

Також він вимагав компенсацію і за пошкоджений вантаж, і за сплачену доставку, адже гроші компанія взяла за “нічого”.

У разі доставки пошкодженої посилки можна подати заяву на компенсацію в Укрпошта

В Укрпошті пояснили, що посилки необхідно перевіряти у відділенні при отриманні. Там же відразу після огляду необхідно скласти акт, написати заяву та ініціювати службову перевірку для того, щоб перевірити, на якому етапі сталося пошкодження посилки. У ході перевірки буде розглянуто й тему компенсації коштів.

“Причини повернення зазвичай вказуються на відправленні. Якщо причини повернення не вказані, або Ви не погоджуєтесь з причинами повернення, Ви можете подати заяву на компенсацію. До звернення додати копію чека з відправки, фото упаковки відправлення, де вказано причину повернення (або немає причини повернення)”, – додали в компанії.

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