Що робити, коли затримують виплати ВПО – деталі

Віце-прем’єр-міністр із питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, що робити, коли затримують виплати ВПО

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає NNS

Так, за словами Верещук, виплати державної допомоги внутрішнім переселенцям нараховуються тричі на місяць: 3, 12 чи 23 числа. Виплата при цьому відбувається раз на місяць.

У тому випадку, якщо виникають затримки та виплати не надходять більше місяця – це технічні проблеми, які слід усувати якнайшвидше. Таким громадянам необхідно звернутися до органу соцзахисту за місцем фактичного перебування та дізнатися про причину. Там зобов’язані прийняти незалежно від того, де людина зареєстрована.

“Держава прагне всіляко допомогти українцям, змушеним через війну залишити свій будинок. Гроші та житло – дві ключові проблеми, які турбують наших людей. Намагаємося не лише забезпечити своєчасно виплати щомісячної державної допомоги з бюджету (2 тис. грн на дорослих та 3 тис. грн на дітей або людей з інвалідністю). Ми також додатково співпрацюємо з міжнародними гуманітарними організаціями, щоб фінансова підтримка була більш значною”, – роз’яснила Верещук.

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