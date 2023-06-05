Що робити, якщо ви отримали повістку через СМС – пояснення адвоката

В Україні з 24 лютого 2022 року триває мобілізація. Стало відомо, що робити, якщо отримали повістку через СМС

Що робити у такому разі, розповів адвокат Роман Сімутін у своєму Telegram-каналі. Про це розповідає НСН.

Адвокат розповів про повістку через СМС

Так, правозахисник повідомив, що він нещодавно подав позов про відміну штрафу за неявку по повістці. За його словами, клієнту надійшло повідомлення з’явитися в ТЦК через СМС-повідомлення.

Так, правозахисник повідомив, що він нещодавно подав позов про відміну штрафу за неявку по повістці. За його словами, клієнту надійшло повідомлення з’явитися в ТЦК через СМС-повідомлення.

Що робити при отриманні повістки через СМС?

За словами Романа, робити нічого не треба. Адвокат ще раз нагадав, що повістка може вручатися особисто під підпис або рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

“Це закріплено в тій суперечливій ухвалі Кабміну від 30.12.2022 року №1487. Але навіть там не наважилися прописати за СМС-ки, телефонні дзвінки, Viber, Telegram як належну форму повідомлення про виклик. Але для ТЦК це не перешкода. Поступово наближаємося до тотального контролю. Якщо ви десь у банку, податковій чи держустанові залишите свій номер телефону – чекайте на ексклюзивну СМС”, – резюмував Сімутін.

НОВА ХИТРІСТЬ ТЦК: ПОВІСТКА ТРАНСФОРМУЄТЬСЯ В СМС

Ще новини України: Як правильно скасувати штраф від ТЦК за «невидиму» повістку – пояснення адвоката