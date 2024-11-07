У Міністерстві оборони розповіли, куди звертатися, якщо співробітники ТЦК не визнають електронні документи у “Резерв+”.
Електронні військово-облікові документи мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Це стосується ВОД і в мобільному застосунку “Резерв+”.
Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі Армія TV, передають “Новини України – НСН”.
За її словами, “Резерв+” є зручним відображенням для користувачів єдиного державного реєстру “Оберіг”.
“Всі дані, які вносяться оператором ТЦК або в електронному автоматичному форматі, відображаються у мобільному застосунку конкретному користувачу. Це є дуже важливим для нас, оскільки таким чином ми налагоджуємо прозорість між державою та користувачами”, — каже Черногоренко.
Заступниця міністра оборони підкреслила, електронний військо-обліковий документ, що підтягується в “Резерв+”, має точно таку ж юридичну силу, як і паперовий ВОД.
Якщо співробітники ТЦК не визнають електронні документи в “Резерв+”, Черногоренко радить українцям звертатися на “гарячу лінію” Міністерства оборони України.
Зазначимо, номер “гарячої лінії” — 1512.
Що робити, якщо представники ТЦК не визнають електронні документи у “Резерв+”
Як відомо, військово-облікові документи існують у двох формах — паперовій та електронній, і обидва мають однакову юридичну силу. Якщо паперовий ВОД можна отримати лише особисто в ТЦК та СП, то електронний документи можна оформити дистанційно.
Паперовими ВОД є:
- військовий квиток, виданий до 18 травня 2024 року;
- тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, видане до 18 травня 2024 року;
- посвідчення про приписку до призовної дільниці (для чоловіків до 25 років);
- документ за формою, затвердженою Постановою КМУ №559.
Електронний ВОД містить QR-код і може бути отриманий через:
- Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- додаток “Резерв+”;
- портал “Дія” (за посиланням, а не через сам додаток).
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