Якщо працівники ТЦК примушують пройти до військкомату чи відділку поліції, треба запитувати, що саме вони хочуть: затримати або доставити людину, оскільки це різні поняття.

Якщо до громадян України на вулиці підходять працівники ТЦК та пропонують проїхати до військкомату чи відділку поліції, у них потрібно запитувати: це затримання чи доставлення. Оскільки це два різні поняття: як за формою, так і по суті.

Про це заявив адвокат Роман Сімутін, передають “Новини України – НСН“.

Що робити, якщо працівники ТЦК примушують проїхати до військкомату чи поліції

“Доставлення – це добровільне супроводження громадянина до ТЦК або відділку. Затримання – це процесуальна дія зі складанням протоколу, викликом адвоката, повідомленням родичів і обмежується часовими рамками – не більше, ніж на три години, стаття 263 КУпАП.”, – наголосив адвокат.

Роман Сімутін зауважує, що після пред’явлення вимоги проїхати до ТЦК необхідно запитати – це затримання чи доставлення? Якщо працівник ТЦК повідомляє, що доставлення, тоді людина сама має право вирішувати – їхати чи ні.

За словами адвоката, якщо ж мова йде про затримання, тоді негайно чітко та ввічливо треба повідомити працівнику поліції про необхідність виконати та забезпечити ряд законних вимог.

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