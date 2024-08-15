Що гірше – спати багато чи мало? Які можуть бути небезпечні наслідки від недосипання чи пересипання розповіли вчені.

Про те, що більше шкодить здоров’ю – спати багато чи мало – розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на РБК-Україна.

Недосипання

Недосипання впливає на багато аспектів вашого здоров’я.

Воно призводить до втоми, нестачі енергії та надмірної сонливост. Також порушення сну погіршує рівновагу і координацію, підвищуючи ризик нещасних випадків і травм. Хронічне безсоння може призвести до змін настрою та проблем із психічним здоров’ям, таких як депресія та тривожність.

Ще сон відіграє ключову роль у пам’яті та когнітивних функціях. Недостатність сну призводить до забудькуватості та погіршення здатності реагувати на повсякденні завдання.

Недосип також пов’язаний зі збільшенням рівня запальних маркерів в організмі, що може призвести до різних захворювань, включаючи деменцію. Поява темних кіл під очима, блідість шкіри та набряклість – лише деякі з зовнішніх ознак нестачі сну.

Імунна система страждає від хронічного недосипу, що робить організм більш уразливим до інфекцій і сповільнює відновлення після хвороб. Недостатність сну також пов’язана зі збільшенням ваги, оскільки впливає на рівні гормонів, відповідальних за відчуття голоду і насичення. Вищі рівні стресу та ризику серцево-судинних захворювань – ще одні наслідки недосипу.

Що гірше для здоров’я – спати багато чи мало: висновки вчених

В результаті, хронічна недостатність сну збільшує ризик розвитку багатьох серйозних захворювань, таких як:

діабет

депресія

забудьковатість

гіпертонія

ожиріння

інсуль

хвороба Альцгеймера.

А ще вчені виявили, що серед тих, хто хронічно недосипав, смертність виявилася на 12% вищою, ніж у тих, хто спав по шість-вісім годин.

Пересипання

Невідомо точно, скільки годин сну необхідно дорослим, але рекомендується 7-9 годин для віку 18-64 років. Спати менш ніж шість годин або більше ніж дев’ять годин шкідливо.

Як це не дивно, але й пересипання пов’язане з депресією, когнітивними порушеннями, збільшенням болю, запаленням, діабетом, серцево-судинними захворюваннями, ожирінням, інсультом і смертністю.

Занадто довгий сон збільшує ризик деменції та знижує когнітивні функції. Підвищений рівень C-реактивного білка асоціюється з тривалістю сну більше дев’яти годин. Дані також вказують на підвищений ризик серцево-судинних захворювань при тривалому сні.

Дослідження показують, що 7 годин сну пов’язані з найнижчою смертністю та кращою когнітивною функцією. Важливо дотримуватися оптимальної тривалості сну для підтримки здоров’я та довголіття.

Щовесни Національна організація сну в США опитує кілька тисяч дорослих людей. Виявилася досить цікава закономірність: більшість з них стверджують, що в середньому сплять по сім годин на добу, що, до речі, відповідає середній тривалості сну і в усьому світі.

Після семигодинного сну більшість дорослих стверджують, що відчувають себе відпочилими і бадьорими, і лише 5% скаржаться на сонливість та втому.

Однак якщо ви за своєю природою любите поніжитися під ковдрою, після чого почуваєтеся просто чудово, то, швидше за все, вам нічого не загрожує.

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