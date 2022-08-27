Ще більше українців отримають грошові виплати від ООН – у списку 11 областей

Понад 276 тисяч українців з 11 областей отримають грошові виплати від ООН. Список відповідних осіб у міжнародну організацію уже передало Міністерство соціальної політики України

Кошти отримають малозабезпечені сім’ї та люди з інвалідністю з 11 областей України. Їх обрали серед заяв, які надійшли через платформу єДопомога.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті social.com.ua

Список областей, жителі яких можуть отримати допомогу від ООН:

Донецька;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Київська;

Луганська;

Миколаївська;

Одеська;

Сумська;

Чернігівська;

Харківська;

Херсонська.

Як зазначають у Мінсоцполітики, загалом через єДопомогу грошові виплати від міжнародних організацій отримає 1 млн 246 тис. 701 людина.

Зареєструватись на отримання виплат від міжнародних організацій може кожен, проте переваги при обранні отримувачі допомоги надаватимуть найвразливішим категоріям населення: людям з інвалідністю, пенсіонерам, одиноким батькам, які самостійно виховують дітей, малозабезпеченим сім’ям.

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