Рис в Україні стане дефіцитним продуктом: чому країна залишиться без врожаю

Рис в Україні стане ще одним дефіцитним продуктом. Чому країна втратить врожай цієї культури цього річ

Країна залишиться без урожаю рису через війну з Росією. Про це заявив Кілійський міський голова В’ячеслав Чернявський.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Рис вирощувався в нашій країні лише на території Херсонської області, оскільки Крим із 2014 року окупований. Наразі рашисти зайняли і її. Бойові дії на території України спричинили те, що вирощування цієї культури повністю заблоковане.

В’ячеслав Чернявський зазначив, що весняна посівна викликала у аграріїв великі сумніви. Справа в тому, що рис – дуже дорога культура. Фермери часто під неї беруть особливі кредити. Вони побоювалися залишитися без урожаю і з боргами через високі ризики знищення полів. В результаті виробники засадили мінімальні площі для отримання насіння наступного року.

Нагадаємо, рис з початку вирощування і майже до збирання постійно має знаходитись під шаром води. Аграрії контролюють його рівень, знижуючи та підвищуючи за потребою. Урожай може пропасти навіть за незначних відхилень від норми.

Голова Кілійської громади зробив невтішні висновки.

“На жаль, українського рису цього року не буде”, – вказав Чернявський.

Він сподівається, що у 2023-му ситуація покращиться, і культуру вирощуватимуть як в його регіоні, так і в Криму та на Херсонщині.

За словами чиновника, площі, які раніше відведені під рис, не простоюють. Вони засіяні іншими культурами, які вимагають менших витрат.

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