Ринок праці в Україні – які вакансії будуть популярні у 2023 році, кому найбільше платитимуть

Ринок праці в Україні поступово підіймається з колін та увійшов у 2023 рік, відновившись на половину від довоєнного рівня. І далі, якщо все буде добре, аналітики прогнозують зростання кількості вакансій (пропозицій робочих місць), а разом з тим й підвищення рівня зарплат

Кого роботодавці шукатимуть цього року найчастіше, і хто вже зараз в Україні має найвищу заробітну плату розповідає НСН

Найпопулярніші вакансії сьогодні

За даними ресурсу Work.ua, на українському ринку праці продовжується зростання попиту зокрема на зв’язківців, фінансистів і безпеківців.

Ринок праці в Україні поступово відновлюється

А от п’ятірка найзатребуваніших спеціалістів, для яких завжди є робота, має приблизно такий вигляд:

продавець-консультант (середня з/п – 12 000 грн)

менеджер з продажу (середня з/п – 20 000 грн)

бухгалтер (середня з/п – 15 000 грн)

водій (середня з/п – 22 000 грн)

кухар (середня з/п – 14 000 грн)

При цьому найбільший приріст вакансій наприкінці минулого року спостерігався за посадами “майстер з підключення інтернету” та “патрульний поліції”.

Топ-5 категорій з найбільшою кількістю вакансій у грудні виглядає так:

“Сфера обслуговування”

“Робочі спеціальності, виробництво”

“Продаж, закупівля”

“Роздрібна торгівля”

“Адміністрація, керівництво середньої ланки”

Зарплати українців зростуть

Експерти кажуть, що середня зарплата по Україні весь 2022 рік трималась на рівні 15 000 грн.

При цьому найбільшу зарплату (17 500 грн) пропонували в Київській області та дистанційно (22 500 грн).

Проте у 2023 році роботодавці закладають підвищення зарплат від 8% до 30% залежно від сфери бізнесу. Звісно, наголошують аналітики, зростання зарплат буде залежати від військової та економічної ситуації в країні.

Кому ж цього року платитимуть найвищі зарплати? Судячи з динаміки кінця 2022-го, непогано зароблятимуть (якщо не брати до уваги топ-менеджерів та працівників сфери ІТ) водії-міжнародники (близько 40 000 грн), автомаляри (35 000 грн), рієлтори (30 000 грн), дизелісти (29 000 грн).

До слова, зростання зарплат останнього пов’язане зі збільшенням використання і необхідності обслуговування генераторів.

Найменшу ж з/п сьогодні поки що пропонують прибиральникам (8 000 грн), асистентам ветеринарного лікаря (9 000 грн) та посудомийникам (9 000 грн).

Джерело

Кому підвищать зарплати у новому році — у яких сферах платитимуть найбільше