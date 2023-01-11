Ринок праці в Україні – які вакансії будуть популярні у 2023 році, кому найбільше платитимуть

Ринок праці в Україні поступово підіймається з колін та увійшов у 2023 рік, відновившись на половину від довоєнного рівня. І далі, якщо все буде добре, аналітики прогнозують зростання кількості вакансій (пропозицій робочих місць), а разом з тим й підвищення рівня зарплат
Кого роботодавці шукатимуть цього року найчастіше, і хто вже зараз в Україні має найвищу заробітну плату розповідає НСН
Найпопулярніші вакансії сьогодні
За даними ресурсу Work.ua, на українському ринку праці продовжується зростання попиту зокрема на зв’язківців, фінансистів і безпеківців.
Ринок праці в Україні поступово відновлюється
А от п’ятірка найзатребуваніших спеціалістів, для яких завжди є робота, має приблизно такий вигляд:
- продавець-консультант (середня з/п – 12 000 грн)
- менеджер з продажу (середня з/п – 20 000 грн)
- бухгалтер (середня з/п – 15 000 грн)
- водій (середня з/п – 22 000 грн)
- кухар (середня з/п – 14 000 грн)
При цьому найбільший приріст вакансій наприкінці минулого року спостерігався за посадами “майстер з підключення інтернету” та “патрульний поліції”.
Топ-5 категорій з найбільшою кількістю вакансій у грудні виглядає так:
- “Сфера обслуговування”
- “Робочі спеціальності, виробництво”
- “Продаж, закупівля”
- “Роздрібна торгівля”
- “Адміністрація, керівництво середньої ланки”
Зарплати українців зростуть
Експерти кажуть, що середня зарплата по Україні весь 2022 рік трималась на рівні 15 000 грн.
При цьому найбільшу зарплату (17 500 грн) пропонували в Київській області та дистанційно (22 500 грн).
Проте у 2023 році роботодавці закладають підвищення зарплат від 8% до 30% залежно від сфери бізнесу. Звісно, наголошують аналітики, зростання зарплат буде залежати від військової та економічної ситуації в країні.
Кому ж цього року платитимуть найвищі зарплати? Судячи з динаміки кінця 2022-го, непогано зароблятимуть (якщо не брати до уваги топ-менеджерів та працівників сфери ІТ) водії-міжнародники (близько 40 000 грн), автомаляри (35 000 грн), рієлтори (30 000 грн), дизелісти (29 000 грн).
До слова, зростання зарплат останнього пов’язане зі збільшенням використання і необхідності обслуговування генераторів.
Найменшу ж з/п сьогодні поки що пропонують прибиральникам (8 000 грн), асистентам ветеринарного лікаря (9 000 грн) та посудомийникам (9 000 грн).
Кому підвищать зарплати у новому році — у яких сферах платитимуть найбільше