Про це йдеться в дописі МЗС України, передають «Новини України – НСН».

Зазначається, що цей черговий воєнний злочин росіян є частиною тривалих порушень росією міжнародного гуманітарного права.

«Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації рішуче засудити систематичні вбивства та катування росією українських військовополонених», — наголосив речник МЗС Георгій Тихий.

Він додав, що необхідно консолідувати всі зусилля для виконання положень «формули миру» президента Володимира Зеленського, які вимагають повернення всіх незаконно утримуваних людей.

Розстріл українських військових окупантами – у МЗС звернулися до світової спільноти

Що передувало?

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив американському телеканалу CNN, що його Офіс розслідує 28 розстрілів українських полонених з боку військ рф із початку великої війни, у яких загалом загинули 62 українські військовослужбовці.

Чергове відео розстрілу на Торецькому напрямку поширилося соцмережами на початку вересня. Донецька обласна прокуратура знайшла публікацію, як троє військових однієї з бригад ЗСУ вийшли з підвалу будинку з піднятими руками, коли до них майже впритул підібрався ворог. Окупанти поклали їх обличчям на землю, після чого майже відразу розстріляли у спину.

Крім того, росіяни поширили відео розстрілу, як стверджують, українського військовополоненого. На ньому видно, як чоловік у військовій формі лежить на землі, після чого інший військовий — вочевидь, росіянин — підходить і стріляє в нього.

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