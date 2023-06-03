Ротація ворожих ракетоносіїв у Чорному морі – в ОК «Південь» розповіли про рівень ракетної загрози

Країна-агресор Росія провела ротацію своїх ракетоносіїв у Чорному морі. В ОК «Південь» розповіли про рівень ракетної загрози

Станом на вечір пʼятниці, 2 червня, в акваторії перебуває три ворожих судна.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь” у Facebook. Там уточнили, що окупанти вивели в Чорне море три надводних носії “Калібрів”.

Про це розповідає НСН.

Водночас підводні човни було заведено в пункти базування.

В ОК «Південь» розповіли про рівень ракетної загрози

Таким чином на даний момент напоготові до пусків по Україні у ворога є 24 крилатих ракети “Калібр”. В ОК “Південь” наголосили, що рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим.

“Пам’ятайте, що ворог в умовах гібридної війни використовує всі важелі впливу – засоби терору, вогневе ураження, виснаження систем протиповітряної оборони і нервової системи кожного українця”, – сказано в повідомленні

Українців закликали не піддавайтися ворожим вкидам, не нехтувати власною безпекою та оперативно реагувати на сигнали тривоги.

Як відомо, Сили протиповітряної оборони України відбили другу від початку цього літа масовану повітряну атаку РФ на наші міста. Вночі 2 червня захисники знешкодили ще 36 ворожих цілей – крилатих ракет і ударних дронів Shahed іранського виробництва.

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