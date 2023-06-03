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Тег:
Війна

Ротація ворожих ракетоносіїв у Чорному морі – в ОК «Південь» розповіли про рівень ракетної загрози

Журналіст
Ротація ворожих ракетоносіїв у Чорному морі – в ОК «Південь» повідомили про рівень ракетної загрози
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Країна-агресор Росія провела ротацію своїх ракетоносіїв у Чорному морі. В ОК «Південь» розповіли про рівень ракетної загрози

Станом на вечір пʼятниці, 2 червня, в акваторії перебуває три ворожих судна.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь” у Facebook. Там уточнили, що окупанти вивели в Чорне море три надводних носії “Калібрів”.

Про це розповідає НСН.

Водночас підводні човни було заведено в пункти базування.

В ОК «Південь» розповіли про рівень ракетної загрози

Ротація ворожих ракетоносіїв у Чорному морі – в ОК «Південь» розповіли про рівень ракетної загрози

Таким чином на даний момент напоготові до пусків по Україні у ворога є 24 крилатих ракети “Калібр”. В ОК “Південь” наголосили, що рівень ракетної загрози залишається надзвичайно високим.

“Пам’ятайте, що ворог в умовах гібридної війни використовує всі важелі впливу – засоби терору, вогневе ураження, виснаження систем протиповітряної оборони і нервової системи кожного українця”, – сказано в повідомленні

Українців закликали не піддавайтися ворожим вкидам, не нехтувати власною безпекою та оперативно реагувати на сигнали тривоги.

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Як відомо, Сили протиповітряної оборони України відбили другу від початку цього літа масовану повітряну атаку РФ на наші міста. Вночі 2 червня захисники знешкодили ще 36 ворожих цілей – крилатих ракет і ударних дронів Shahed іранського виробництва.

Ще новини України: ЗСУ ліквідували 27 артсистем, 15 танків, 12 бронемашин – що відбувається на фронті 2 червня

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