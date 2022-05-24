Російського військового Шишимаріна, засудженого до довічного ув’язнення, можуть обміняти

Генпрокурорка Ірина Венедіктова допускає можливість обміну російського військового Шишимаріна Вадима, якого засудили до довічного ув’язнення за вбивство мирного українця

Про це генпрокурорка заявила в ефірі телемарафону #UArazom. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті LB.ua

“У нас сценарії розвитку подій можуть бути абсолютно різні. Я тоді казала, що його можуть обміняти після вироків судів. Так, технічно це можливо”, – сказала Венедіктова.

Генпрокурорка додала, що не хоче “заходити в процеси обміну, тому що це уже політика і дипломатія”.

Вчора, 23 травня, Соломянський райсуд Києва засудив Шишимаріна до довічного позбавлення волі за порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством мирного українця Олександра Шепілова.

Окупант має право подати апеляцію протягом 30 днів.

Шишимарін – командир відділення 4 танкової Кантемирівської дивізії Московської області. Він став першим російським військовим, який постав перед судом за злочини, повʼязані з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Суд оголосив вирок російському окупанту Шишимаріну