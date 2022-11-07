Росія змінила тактику війни проти Україні та наголосила на трьох пунктах -– Подоляк

Росія останнім часом змінила тактику війни проти України та наголосила на трьох основних пунктах
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі FreeDOM.
Про це повідомляє NNS
Росія змінила тактику війни в Україні – Подоляк
“Влада РФ після “бліцкригу”, що провалився, змінила свою тактику, зробивши акцент на трьох основних пунктах”, – зазначив Подоляк.
За останній час:
- Росія перевела свою країну на військові колії;
- веде геноцидний тип війни
- вкидає пропагандистські наративи про тактичну ядерну зброю, “брудну бомбу” або вибух на ЗАЕС.
“Все це говорить про пошук владою РФ можливості призупинити наступ ЗСУ, а також створити тиск на громадську думку в інших країнах та вимотати громадську думку в самій Україні”, – наголосив радник глави Офісу президента.
Росії байдуже Донбас, їй потрібен Енергодар, щоб вкрасти ЗАЕС — Подоляк