Держава-терорист Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 5 кораблів, з яких два є носіями “Калібрів”. Наразі Україні можуть загрожувати до 12 крилатих ракет

Про це станом на ранок 3 квітня повідомили у Telegram Військово-Морських Сил ЗСУ. Крім того, зазначається, що 1 ворожий корабель перебуває в Азовському морі, та ще 7 – у Середземному. З них 3 озброєні “Калібрами”, загальним залпом до 20 ракет.

Про це розповідає НСН.

Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 5 кораблів: скільки з них ракетоносіїв

Варто зазначити, що кількість ворожих кораблів у Чорному морі цього дня зменшилася, оскільки напередодні повідомлялося про угруповання з 10 суден, 3 з яких були озброєні “Калібрами”. Речниця ОК “Південь” повідомила, що через штормову погоду ворог продовжував здійснювати певні маневри. Лише минулої доби російські окупанти заводили і знову виводили з пункту базування ракетоносій.

У силах оборони півдня попередили, що кількість кораблів, і активність російської авіації постійно то посилюється, то знижується, тому розслаблятися не можна: ситуація може дуже динамічно змінюватися.

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