Росія ризикує усім, тому найближчі місяці війни можуть бути вирішальними – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про максимальну підготовку України до найближчих місяців війни, тому що вони можуть бути вирішальними

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія ризикує усім, тому найближчі місяці можуть бути вирішальними. Про це він сказав в інтерв’ю «Голосу Америки».

Про це розповідає НСН.

Олексій Данілов заявив, що найближчі місяці війни можуть бути вирішальними

«Ми розуміємо, що на сьогоднішній день спроможностей Російської Федерації перемогти нас у відкритому бою не існує. Вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним. І ми готуємося дуже активно до найближчих місяця-двох-трьох, які можуть бути вирішальними у цьому моменті. Тому що зараз Російська Федерація з урахуванням того, що вона не хоче сприймати позицію всієї світової спільноти і розуміти, що їй треба уже зараз відійти для того, щоб якомога менше було наслідків безпосередньо для своєї країни, вони будуть продовжувати йти, бо вони поставили все на кон», – сказав Олексій Данілов.

За його словами, Україна «максимально готується», але дуже потрібна допомога західних партнерів.

«І я хочу сказати, що та допомога, яка була у березні, квітні і травні – це зовсім інша допомога, ніж ми на сьогоднішній день отримуємо. Я дякую всім нашим партнерам за цю допомогу. І дуже хотілось би звернути ще на одну річ увагу. У Європі певна кількість країн так само змінила свою думку. І якщо вони раніше, умовно кажучи, поставляли каски, дехто – бронежилети, то на сьогоднішній день вони поставляють тяжке озброєння, яке нам конче необхідне, щоб перемогти цього ворога», – додав секретар РНБО.

Джерело

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