Росія намагається передати Запорізьку АЕС “Росатому” – ситуація на ЗАЕС

Російська Федерація намагається передати Запорізьку АЕС російській енергетичній компанії “Росатом”. Окупанти змушують персонал підписувати відповідні угоди

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

За словами голови “Енергоатому” Петра Котіна, російські військові намагаються змусити український персонал підписати угоди для роботи в “Росатомі”.

Заява Котіна прозвучала після того, як окупанти затримали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова й із зав’язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Як відзначив Котін ймовірно російські військові намагаються змусити Мурашова прийняти крок росіян по захопленню ЗАЕС.

Окупанти викрали генерального директора ЗАЕС, — заява МЗС