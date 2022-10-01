Росія намагається передати Запорізьку АЕС “Росатому” – ситуація на ЗАЕС

Російська Федерація намагається передати Запорізьку АЕС російській енергетичній компанії “Росатом”. Окупанти змушують персонал підписувати відповідні угоди
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.
За словами голови “Енергоатому” Петра Котіна, російські військові намагаються змусити український персонал підписати угоди для роботи в “Росатомі”.
Заява Котіна прозвучала після того, як окупанти затримали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова й із зав’язаними очима відвезли у невідомому напрямку.
Як відзначив Котін ймовірно російські військові намагаються змусити Мурашова прийняти крок росіян по захопленню ЗАЕС.
Окупанти викрали генерального директора ЗАЕС, — заява МЗС