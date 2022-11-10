Росія накопичує ракети і безпілотники для нового масованого удару по Україні – Повітряні сили

Росія знизила інтенсивність атак за допомогою ракет і безпілотників. Ймовірно, окупанти намагаються накопичити запаси для нового масованого удару по Україні

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає NNS

За його словами, окупанти побачили що результатів від поодиноких ударів ракетами чи безпілотниками, зниження ракетних ударів та ударів безпілотниками “не так багато”, тому Ігнат припустив, РФ, ймовірно, намагається наростити запаси.

В Повітряних силах розповіли про ймовірний масований удар по Україні ракетами і безпілотниками

“А от, власне, коли масовані обстріли, яких було у нас у жовтні чотири – ворог кілька місяців накопичував свої засоби”, – звернув увагу Ігнат..

Він також розповів, що зараз російські заводи, для поповнення втрат крилатих ракет, працюють у три зміни.

“Ймовірно, вони накопичують якийсь певний запас для того, щоб бити залпом. Це не виключається, тому що не полишив ворог своїх намірів руйнувати нашу критичну інфраструктуру”, – допускає Ігнат.

Як повідомлялося, у росіян залишилося близько 370 ракет від тих, що були на момент вторгнення в Україну. «Іскандерів» залишилось лише 120.

Воєнна розвідка дізналася про плани Росії щодо закупівлі в Ірану балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar.

Де Росія ховає ракети та іранські дрони — розвідка