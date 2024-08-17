Росія може готувати ядерні провокації на Запорізькій та Курській АЕС. Російська пропаганда знову заговорила про загрозу використання “брудної бомби” Україною. У МЗС та ЦПД відреагували на такі заяви та відкинули звинувачення росіян.

Керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що Росія може готувати ядерну провокацію, передають “Новини України – НСН”..

“В них не спрацював сценарій звинуватити нас в тероризмі і наступі на Курську АЕС, тепер вони брешуть про “брудну бомбу” і нашу можливу провокацію. Це свідчення того, що Росія може готувати теракт”, – написав він..

У МЗС попередили, що зараз спостерігається черговий “сплеск божевільної російської пропаганди про нібито плани України застосувати “брудні бомби” або атакувати атомні електростанції”.

“Офіційно спростовуємо ці неправдиві повідомлення. Україна не має ані наміру, ані можливості здійснювати будь-які подібні дії. Росія має припинити поширювати небезпечну брехню”, – написали там.

Росія може готувати ядерні провокації на Запорізькій та Курській АЕС – що відомо

Зазначається, що Україна завжди була і залишається відданим членом ДНЯЗ.

“Ми не маємо жодних “брудних бомб” і не плануємо їх здобувати. Коли Росія вперше поширила цю нісенітницю у 2022 році, ми запросили місію МАГАТЕ, яка повністю спростувала цю брехню. З того часу нічого не змінилося”, – запевнив речник МЗС Георгій Тихий.

Раніше прокремлівські пропагандистські ЗМІ заявили, що Україна нібито “готує удар “брудною ядерною бомбою” по Запорізькій та Курській АЕС”.

Вони стверджують, що удар нібито “курують західні спецслужби”, до Сум і Запоріжжя на тлі атаки, що готується, “з’їхалося велика кількість західних журналістів”, а “брудні боєголовки вже розміщені в Дніпропетровській області”.

Ядерні провокації росії на АЕС

11 серпня над ЗАЕС було помічено густий дим. Начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко тоді заявляв, що окупанти підпалили у градирні Запорізької атомної електростанції велику кількість автомобільних шин.

Співзасновниця громадської організації “Антикризовий експертний ядерний центр України”, експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна вважає, що пожежа 11 серпня на Запорізькій АЕС пов’язана з бойовими діями в Курській області..

За словами експертки, пожежа на Запорізькій АЕС була однозначно цілеспрямованим підпалом з боку Росії. Це було розраховано на західних партнерів, щоб вони сказали Україні припинити військову операцію в Курській області.

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