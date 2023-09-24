Міністр закордонних справ рф сергій лавров після виступу на засідані Генасамблеї ООН заявив, що росія готова вести перемовини щодо України, але пропозицій про припинення вогню не розглядатиме, оскільки одного разу москву вже нібито «обдурили»

Про це пише пропагандистське інформагентство ТАСС, предає НСН.

Міністр сказав, що на початку повномасштабної війни росія та Україна вели перемовини. Однак, за його словами, у Лондоні чи Вашингтоні «не захотіли закінчення війни». Він переконаний, що Захід «заборонив Україні вести переговори з москвою».

Росія готова вести перемовини щодо України, але без пропозицій про припинення вогню – Лавров

«Тому зараз, коли нам говорять про переговори, путін коментував це, він сказав дуже чітко: так, ми готові до переговорів, але жодних пропозицій про припинення вогню ми не розглядатимемо, тому що ми один раз це розглянули, але ви нас обдурили», — заявив лавров.

Під час виступу в Генасамблеї ООН очільник російського МЗС заявив, що рф «визнає територіальну цілісність України» при виконанні умов Декларації про суверенітет 1990 року, передає пропагандистське ТАСС.

«У декларації записано багато хорошого, зокрема, що вони поважатимуть права національних меншин, поважатимуть права російської мови та інших мов, російська там прямо згадана. Потім усе це увійшло до конституції України», — заявив міністр.

Він додав, що «один із головних моментів декларації» це те, що Україна буде «позаблоковою країною та не вступатиме ні в які військові альянси».

«У тій редакції, за тих умов ми територіальну цілісність Україна підтримуємо […]. У нас жодних проблем немає з територіальною цілісністю України, вона була зруйнована тими, хто здійснив та підтримав переворот, лідери якого оголосили війну проти власного народу та почали бомбити свій власний народ», — заявив лавров.

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