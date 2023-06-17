5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

97
Тег:
SocВійна
97

Рівень ракетної загрози знову підвищено – українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу

Журналіст
Рівень ракетної загрози знову підвищено українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

В ОК “Південь” попередили про високий рівень ракетної загрози. Українців просять не нехтувати сигналами про “тривогу”

Станом на ранок суботи, 17 червня, в акваторії Чорного моря перебуває сім кораблів, серед яких два ракетоносії. Загальний залп російських “Калібрів” може сягати 16 ракет.

Про це повідомив речник ОК “Південь” Владислав Назаров, інформує НСН.

Рівень ракетної загрози знову підвищено – українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу

Рівень ракетної загрози знову підвищено Владислав Назаров

Владислав Назаров

“Корабельне угруповання ворога переформатовано: частина корабельного складу заведена в пункти базування, в той час як на бойове чергування в Чорному морі виведено два надводних ракетоносії”, – йдеться у його повідомленні.

За його словами, рівень ракетної загрози знов підвищено. У Збройних силах України просять громадян не нехтувати власною безпекою та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як повідомлялося раніше, вдень 16 червня окупанти під час повітряної тривоги атакували ракетами Київщину.

Силами ППО було знищено усі 12 ворожих цілей: шість “Калібрів” та шість “Кинджалів”.

Ще новини України: Росія посилила масовані обстріли України – які нові цілі переслідує ворог

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×