В ОК “Південь” попередили про високий рівень ракетної загрози. Українців просять не нехтувати сигналами про “тривогу”

Станом на ранок суботи, 17 червня, в акваторії Чорного моря перебуває сім кораблів, серед яких два ракетоносії. Загальний залп російських “Калібрів” може сягати 16 ракет.

Про це повідомив речник ОК “Південь” Владислав Назаров, інформує НСН.

Рівень ракетної загрози знову підвищено – українців закликали не ігнорувати повітряну тривогу

“Корабельне угруповання ворога переформатовано: частина корабельного складу заведена в пункти базування, в той час як на бойове чергування в Чорному морі виведено два надводних ракетоносії”, – йдеться у його повідомленні.

За його словами, рівень ракетної загрози знов підвищено. У Збройних силах України просять громадян не нехтувати власною безпекою та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як повідомлялося раніше, вдень 16 червня окупанти під час повітряної тривоги атакували ракетами Київщину.

Силами ППО було знищено усі 12 ворожих цілей: шість “Калібрів” та шість “Кинджалів”.

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