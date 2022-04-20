Ринок житла в Україні – які обмеження буде запроваджено

В Україні готують заборону на продаж нерухомості. Вона охопить не весь ринок житла, а лише продаж деяких квартир, які відчужують надто часто. Таким чином уряд має намір створити перешкоду для шахраїв, які захоплюють чужі квартири рейдерським способом

Про те, як найближчим часом розвиватиметься вітчизняний ринок житла, які обмеження на ньому буде знято, а які, навпаки, запроваджено, розповів міністр юстиції Денис Малюська. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Поки що в Україні ринок житла стоїть

І зовсім не тому, що в країні взагалі немає охочих купити або продати квартиру, а через те, що зараз закрито доступ до Державного реєстру прав на нерухоме майно. Його закрили в перші дні війни, щоби запобігти можливим шахрайським схемам привласнення житла.

“Робота реєстру прав на нерухоме майно обмежена, у тому числі у зв’язку з можливими шахрайськими схемами”, – повідомив Денис Малюська.

Голова Мін’юсту, зокрема, розповів, як діє одна з найпоширеніших шахрайських схем. Аферисти створюють кілька фірм-прокладок, які перепродують одна одній квартиру кілька разів поспіль. Трапляється навіть, що за один день відбувається кілька угод поспіль з однією квартирою. Таким чином, протягом кількох годин продаж житла може відбутися кілька разів. Звичайно, після такої “каруселі” з’ясувати, хто справжній господар квартири неможливо, як і вимагати від шахраїв компенсацію за завдану шкоду.

Як боротимуться з рейдерами?

Зараз в уряді розробляють механізм, який унеможливить нескінченний процес перепродажу однієї і тієї ж квартири. За словами міністра, Кабмін хоче заборонити власнику продавати житло, яке було придбано ним менше місяця тому. Така заборона завдасть удару по рейдерських схемах та унеможливить незаконне заволодіння квартирами.

Коли відкриють Держреєстр нерухомості?

Державний реєстр нерухомості відкриють протягом найближчого місяця. Це дозволить знову запустити ринок житла, проводити операції купівлі-продажу квартир. Щоправда, поки що такі операції з нерухомістю можна буде проводити лише на територіях, які розташовані поза зоною бойових дій.

Наразі реєстр відкритий лише для реєстрації новобудов. Це цілком виправдано, оскільки, якщо новобудова буде зруйнована, то забудовник зможе отримати за неї компенсацію лише в тому випадку, якщо за ним буде зареєстровано право власності на цю нерухомість.

“Це реєстрація нового майна, відповідно, ризик крадіжки мінімальний. Відповідно ми таку операцію додали”, – пояснив чиновник.

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