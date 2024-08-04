Окупанти стягнули додаткові резерви Росгвардії на тимчасово окупований схід України. В чому причина.

Сили Росгвардії, які прибули на схід Україн, шукатимуть дезертирів.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Спротив“.

РФ стягує додаткові резерви Росгвардії на схід України – відома причина

“Через збільшення випадків дезертирства з лінії бойового зіткнення ворог збільшив кількість блокпостів на сході України”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, до тимчасово окупованого сходу України прибули додаткові сили Росгвардії, які виконують роль загородзагонів. Їх завданням є виявлення дезертирів в російській армії.

Таким чином в Донецьку, Горлівці та інших захоплених населених пунктах збільшилась кількість патрулів.

“Причиною дезертирства є запровадженні російськими генералами активні мʼясні штурми через дефіцит техніки на полі бою”, – зазначають в “Спротиві”.

Ще новини України: Росіяни просунулися на Запоріжжі і на Донеччині – аналітики