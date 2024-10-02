Росія свідомо гальмує процес повернення українських дітей. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що існує ризик, що РФ може викрасти ще 1,5 мільйона неповнолітніх, які залишаються на тимчасово окупованих територіях.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Він зауважив, що від початку вторгнення Росія викрала з України понад 20 тисяч дітей. За словами омбудсмена, примусово переміщеним та депортованим змінюють персональні дані для того, аби рідні та Батьківщина не змогли їх віднайти та повернути.

РФ може викрасти ще до 1,5 мільйона українських дітей – омбудсмен

Лубінець розповів про долю інтернатних закладів, таких як Олешківський дитячий будинок-інтернат, комунальний заклад Херсонської обласної ради, де діти спочатку були переміщені на окуповані території, а потім депортовані до Росії. А дітей із Херсонського обласного будинку дитини взагалі депортували до Росії та усиновили без дозволу.

“Нам відомі факти, що вивезені до РФ українські діти-сироти отримують неналежну медичну допомогу та мають не гідні умови перебування. Україна самостійно займається пошуком і перевіркою місця перебування дітей, розшуком їхніх родичів і залученням до цього процесу сімейних форм виховання. Також наша країна працює над удосконаленням правових механізмів та співпраці між державними органами для захисту прав дітей та їх повернення”, – додав омбудсмен.

Лубінець підкреслив, що головна проблема нині полягає в тому, що країна-агресорка свідомо гальмує процес повернення українських дітей.

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