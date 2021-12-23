Режим роботи банків під час новорічно-різдвяних свят – роз’яснює НБУ

НБУ України встановив режим роботи банків під час новорічних и різдвяних свят. 31 грудня 2021 року банківський день у системі електронних платежів триватиме до 13:00

Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та банківських установ на час святкового періоду наприкінці 2021 та на початку 2022 року.

Відповідне роз’яснення опубліковано на офіційному сайті НБУ, передає NNS

30 грудня 2021 року

СЕП працює до 24:00. Валютний ринок України, депозитарій Національного банку та інші системи Національного банку будуть працювати як зазвичай.

31 грудня 2021 року

Банківський день у системі електронних платежів триватиме до 13:00. Валютний ринок України працює з урахуванням особливостей роботи СЕП, визначених у регламенті. До цього часу через СЕП будуть проходити виключно:

платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі;

платежі від учасників СЕП до Національного банку та органів Державної казначейської служби;

платежі від Національного банку та органів Державної казначейської служби на адресу всіх учасників СЕП.

01 січня 2022 року

Банківський день у СЕП починається о 9:00 з датою банківського дня 04.01.2022.

01–03 січня 2022 року

Учасники СЕП самостійно приймають рішення про дату початку роботи в системі.

Протягом цього періоду планується проведення міжбанківських переказів через СЕП з датою банківського дня 04 січня 2022 року. Окрім того, в цей час не працюватиме депозитарій Національного банку.

Передбачається, що банки повинні самостійно вирішити, чи будуть вони проводити валютні операції з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти, з урахуванням роботи системи електронних платежів. Готівковий валютний ринок працюватиме у звичайному режимі.

04–06 січня 2022 року

СЕП та банки працюватимуть у звичайному режимі.

07–09 січня 2022 року

Міжбанківські перекази через СЕП будуть проводитися на дату банківського дня 10 січня 2022.

Курс валют, касові операції та банкомати

На час від 31 грудня 2021 року до 04 січня 2022 року визначено фіксований офіційний курс гривні до іноземних валют та облікову ціна банківських металів, які встановив НБУ станом на 30 грудня 2021.

У періоди 01–03 та 07–09 січня 2022 року у разі потреби банки можуть проводити касові операції.

На увесь святковий період банківські установи зобов’язані забезпечити стабільну роботу банкоматів та наповнення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

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