Реальні цілі Росії в нинішній війні проти України – Подоляк

Антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк назвав реальні цілі Росії в нинішній війні проти України

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Радіо Свобода

«Забудьте про «денацифікацію», – каже Михайло Подоляк.

Реальні цілі Росії в нинішній війні:

захоплення українських територій;

знищення промислового потенціалу та інфраструктури;

крадіжка продовольства та металу;

масові вбивства;

міграційна криза.

«То про що домовлятися з тим, хто прийшов тебе вбити?» – написав він у твітері.

4 червня стало відомо, що Євросоюз, США і Велика Британія останні кілька тижнів регулярно проводять зустрічі, на яких обговорюють план припинення війни Росії проти України шляхом переговорів.

За словами співрозмовників американського телеканалу CNN, під час зустрічей, зокрема, обговорювали план Італії, який передбачає повну автономію Криму та Донбасу, за умови визнання Москвою цих територій частиною України.

Як пише CNN, мета цих зустрічей – визначити приблизні параметри плану мирного врегулювання, який можна було б запропонувати Україні для подальшого обговорення.

Жодних народних республік та анексій територій України не буде — Подоляк