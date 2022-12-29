5 /5
Based on 5 ratings
Україна
Тег:

Ракетні удари по Україні – де найскладніша ситуація розповів Галущенко

Дата 🕑 < 1 хв.
ракетна атака по Україні- міністр енергетики розповів де найгірша ситуація
Національна служба новин - NNS

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що сьогоднішні ракетні удари по Україні знову були спрямовані саме на енергетичну інфраструктуру, як і в попередні рази – де найгірша ситуація

«На жаль, є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж. Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах», – розповів міністр..

Галущенко попередив, що у зв’язку з сьогоднішньою атакою слід очікувати аварійних відключень електропостачання. Водночас міністр запевнив, що енергетики вже працюють над відновленням подачі електрики.

Ракетні удари по Україні буди спрямовані на об’єкти енергоструктури

Ракетні удари по Україні – де найскладніша ситуація розповів Галущенко

Згодом у ДТЕК повідомили, що російські окупанти обстріляли одну з ТЕС підприємства.

«Сьогодні ворог знову атакував енергетичний об‘єкт ДТЕК, який раніше вже неодноразово зазнавав обстрілів. Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції. Через обстріл один з працівників отримав легкі поранення», –  заявляють у компанії.

Це вже 22-га терористична атака Росії на енергетичні об’єкти ДТЕК.

Як повідомлялося, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.

Джерело

Масована ракетна атака 29 грудня: все що відомо про наслідки (фото, відео)

To Top
Ще новини ⬇