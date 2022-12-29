Ракетні удари по Україні – де найскладніша ситуація розповів Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що сьогоднішні ракетні удари по Україні знову були спрямовані саме на енергетичну інфраструктуру, як і в попередні рази – де найгірша ситуація

«На жаль, є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж. Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах», – розповів міністр..

Галущенко попередив, що у зв’язку з сьогоднішньою атакою слід очікувати аварійних відключень електропостачання. Водночас міністр запевнив, що енергетики вже працюють над відновленням подачі електрики.

Ракетні удари по Україні буди спрямовані на об’єкти енергоструктури

Згодом у ДТЕК повідомили, що російські окупанти обстріляли одну з ТЕС підприємства.

«Сьогодні ворог знову атакував енергетичний об‘єкт ДТЕК, який раніше вже неодноразово зазнавав обстрілів. Внаслідок удару було суттєво пошкоджено обладнання станції. Через обстріл один з працівників отримав легкі поранення», – заявляють у компанії.

Це вже 22-га терористична атака Росії на енергетичні об’єкти ДТЕК.

Як повідомлялося, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.

Джерело

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