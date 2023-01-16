Радник голови ОП Подоляк назвав єдиний спосіб завершення війни

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк назвав єдиний варіант завершення війни

Про це він написав на своїй сторінці у Твіттері, повідомляє НСН

Так, за словами Подоляка, немає жодного способу домовитися з Росією про припинення війни, тому Україні треба перемогти у цій війні.

При цьому він наголосив, що Росія без жодної причини напала на Україну і веде повноцінну війну всіма видами зброї.

“Не треба продовжувати вдавати, що хтось чогось досі не розуміє… Росія без жодної причини напала на Україну. Росія веде повноцінну війну всіма видами зброї. Росія масово вбиває цивільних та “зачищає” територію. Росія вчиняє злочини проти людяності… Немає способу домовитися. Війну треба виграти…”, – заявив радник голови ОП.

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