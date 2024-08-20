Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11483 про статус українських військових, які воюють за межами України, зокрема в Курській області РФ.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко,. передають “Новини України – НСН”.

Відомо, що ініціатором законопроекту був президент Володимир Зеленський.

Рада ухвалила статус українських військових, що воюють в РФ – деталі

Згідно з документом розширено соціальний захист для військовослужбовців деяких військових та правоохоронних органів та членів їхніх сімей з таких органів, які «виконують свій обов’язок за межами України, зокрема на території держави-агресора».

Це означає, що військові, що воюють в Курській області, матимуть такі права та соціальний захист, як і ті, які воюють на передовій в Україні. Зокрема, йдеться про такі самі виплати.

За цей законопроєкт проголосував 321 народний депутат. У картці законопроєкту вказано, що його ініціатором був президент України Володимир Зеленський.

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