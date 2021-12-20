П’ять простих способів, як швидко розморозити вершкове масло

Щоб вершкове масло довше зберігалося, його часто кладуть у морозилку. При холодних температурах масло стає дуже твердим і його дуже довго розморожувати. Існує п’ять способів швидко розморозити вершкове масло

Якщо вам терміново потрібен шматочок вершкового масла для приготування страви, для випічки, або щоб намазати його на бутерброд, пропонуємо ваш скористатися одним із швидких способів розморожування. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Наріжте вершкове масло на дрібні кубики

Найпростіший варіант – нарізати заморожене масло на кубики. Залиште масло на 10-15 хвилин при кімнатній температурі, і воно стане м’якшим.

Натріть масло на тертці

Якщо вам потрібне вершкове масло для випічки, то найоптимальнішим варіантом стане терка. Візьміть необхідний шматочок і натріть його на великій тертці. Цей процес триватиме 5 хвилин.

Парова баня із зубочистками

Нагрійте у каструлі воду. Коли вода закипить, поставте поверх каструлі тарілку або перевернуту кришку. Зверху помістіть масло. Його можна нарізати шматками або проткнути зубочистками в декількох місцях – тоді воно розморозиться за лічені хвилини.

Розкотити вершкове масло качалкою

Можна розкотити великий шматок масла звичайною качалкою. Використовуйте для цього пергаментний папір, який можна буде потім викинути, адже масло сильно прилипає і залишатиме сліди на дошці та самій качалці.

Підігрійте посуд

Відріжте необхідну кількість вершкового масла і покладіть його на теплу тарілку або в теплу миску, яку попередньо нагрійте в мікрохвильовій печі, або на плиті. Масло швидко почне розморожуватися під впливом високих температур.

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