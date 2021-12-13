Путіну не можна вірити – Порошенко про цілі президента РФ по Україні і Європі

Президенту Росії Путіну не можна вірити. Він не тримає свого слова, і європейським країнам потрібно завжди пам’ятати про це – Петро Порошенко про цілі президента Росії

Путін не буде ні з ким домовлятися. Він тільки буде намагатися будь-яким способом розширити свій вплив, відтіснивши НАТО і Євросоюз. Про це сказав п’ятий Президент України, лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко в інтерв’ю авторитетному німецькому виданню “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL

Петро Порошенко згадав переговори з главою Кремля про звільнення заручників. В одній з розмов з Путіним він обговорював визволення українського кінорежисера Олега Сенцова, якого захопили росіяни.

“Під час телефонного дзвінка в той час ми говорили про справу російського журналіста Афанасьєва. Його знайшли наші війська на сході України з реактивною системою залпового вогню в руках. У нас є відео докази цього. Тоді Путін попросив мене звільнити журналіста. Я сказав, добре, але ви там захопили українського кінорежисера Олега Сенцова з Криму. Тоді поверніть мені Сенцова, а я віддам вам цих так званих журналістів. Тоді Путін попросив мене зробити перший крок. Я зробив, а він порушив своє слово – Сенцова заарештували на роки в Росії. Це був перший урок, який я засвоїв, і який я хочу передати вашим читачам: будь ласка, не вірте Путіну”, – сказав він.

Лідер “Європейської Солідарності” також прокоментував збільшення російських військ на кордоні з Україною.

“У короткостроковій перспективі мета президента Путіна — дестабілізувати Україну зсередини і атакувати її ззовні, послабивши до такої міри, що нас можна буде завоювати. Його довгострокова мета – знищити український суверенітет і територіальну цілісність, щоб реалізувати свою божевільну ідею Радянського Союзу 2. Я посилаюся тільки на його відоме есе, в якому він півроку тому писав, що Україна і Росія “один народ”, тому Україна не має права на існування”, – зазначив Петро Порошенко. “На Заході його короткострокові цілі – витіснити НАТО і ЄС зі Східної Європи і знищити цінності суспільства і демократії Заходу”, – застеріг політик.

Петро Порошенко також додав, що в одному з телефонних розмов у 2014 році Путін сказав, що на його столі була книга відомого німецького письменника про кризу в Європі “Падіння Заходу” Освальда Шпенглера. “Він справді в це вірить”, – зазначив Порошенко.

“У довгостроковій перспективі він хоче створити нову систему, яка начебто утворилася після Ялтинської конференції. Тобто створити нові зони впливу в Європі”, – підкреслив політик. “Путін не зупиниться на Україні. Він піде на стільки далеко, на скільки ви дозволите йому. Тому я пишаюся тим, що 30 червня 2014 року, будучи новим президентом, віддав наказ нашій армії завдати удар на Сході України. Більш того, тоді ми звільнили дві третини територій, які підконтрольні Москві бойовики раніше завоювали”, – додав лідер “Європейської Солідарності”.

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