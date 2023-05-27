Путін знову заговорив про переговори – що задумав диктатор розповіли аналітики

Кремль відновив інформаційну кампанію про переговори. У Інституті вивчення війни розповіли про задум Путіна

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), розповідає НСН.

“26 травня у Москві заявили, що президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою висловив відкритість російської сторони до діалогу на політико-дипломатичному треку, який досі “блокується” Україною та західними спонсорами Києва”, ‒ йдеться у повідомленні.

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Кремль, ймовірно, намагається посилити свої неправдиві заяви про готовність до переговорів з Україною. Особливо це було помітно на тлі прибуття 26 травня до Москви спеціального представника Китаю у справах Євразії Лі Хуея для обговорення мирного врегулювання війни шляхом переговорів.

“Водночас заяви Путіна не свідчать про те, що РФ зацікавлена у переговорах. Кремль не створив жодних серйозних підстав для них і не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні – примусити уряд до капітуляції”, ‒ вважають аналітики.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський виключив можливості мирних переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, до 24 лютого Офіс президента зробив багато запитів до Кремля, але звідти не було відповідей.

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