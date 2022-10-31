Призов на строкову військову службу: що зміниться для призовників в умовах воєнного стану

В Україні набув чинності новий закон про призов на строкову військову службу та діяльність призовних комісій під час дії військового стану. Стало відомо, що зміниться для юних призовників в умовах воєнного стану

Зокрема, вже існуючий ЗУ “Про військовий обов’язок та військову службу” з 28 жовтня офіційно доповнився новою статтею, яка передбачає, що під час дії військового стану в Україні не проводитиметься призов на строкову службу.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У документі передбачається створення призовних комісій, які зобов’язані організовувати медичний огляд осіб, які перебувають на обліку призовників і досягли 27-річного віку, брати їх на облік військовозобов’язаних або виключати з обліку.

Також до їх обов’язків входить тепер направлення призовників, які виявили бажання вступити до військових вузів чи військових навчальних підрозділів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів. Відмовити у складання іспитів комісії також можуть на певних підставах.

Нагадаємо, що своїм указом від 30 вересня Володимир Зеленський скасував осінній призов на термінову військову службу та відклав осінню демобілізацію. Так само було скасовано і весняний призов терміновиків у квітні. Якщо до весни 2023 року війна не закінчиться, то весняний призов автоматично вже скасований.

Додаткові підстави звільнення з військової служби під час воєнного стану