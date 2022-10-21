Приватбанк звернувся до клієнтів із важливим оголошенням щодо грошових переказів

ПриватБанк звернувся до клієнтів із важливим оголошенням. Що потрібно знати українцям щодо отримання грошової допомоги чи переказів з-за кордону

Приватбанк розповів про зміну способу отримання грошових переказів. Тепер не потрібно стояти у довжелезних чергах, щоб отримати грошову допомогу чи переказ із іншої країни. Наразі ці виплати знову виплачуються через термінал.

Мова про термінали самообслуговування, яких по Україні налічується майже 10 000. Усі переклади типу Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA можна отримати просто натиснувши кілька кнопок у будь-якому відділенні банку чи ТРЦ, де є термінал. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті GSMinfo.

Як відбувається одержання перекладу?

Ще одна перевага у тому, що всі валютні перекази тепер знову нараховуються на валютні картки, а гривні на гривневі.

Щоб отримати переклад, потрібно:

1. Авторизуватись за допомогою картки від ПриватБанку. Просто вставляєте її у відповідне віконце на терміналі та вводите пін-код.

2. Шукаєте пункти: “Банківські послуги” – “Отримати грошовий переказ” – “Вибрати платіжну систему”.

3. Введіть контрольний номер перекладу та супутні дані, потрібні системою.

4. Введіть дані картки, на яку ви бажаєте, щоб зарахувалися кошти.

Фінанси одразу надійдуть на рахунок, що дуже зручно.

ПриватБанк повідомив про виведення з обігу низки банкнот

До теми зауважимо, що цими днями ПриватБанк зробив ще одну гучну заяву. Поступово з обігу зникатимуть усі банкноти номіналом у 5, 10, 20, 50 та 100 гривень, випущені у 2003-2007 роках. Натомість системи будуть поповнювати купюрами нового зразка та монетами. Все тому, що старі гроші вже надто зношені і їхній НБУ вирішив просто утилізувати.

Українцям не потрібно їх позбуватися або якось обмінювати. Купюри й надалі без проблем прийматимуть як у магазинах, так і на касах у банку.

Monobank вніс зміни до грошових переказів між клієнтами